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Российские военные ударили по артиллерии ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВС РФ ударили по артиллерии и РЛС ВСУ у Пятихаток в Запорожской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России активизировались на Степногорском направлении в Запорожской области, нанеся удары по артиллерии и радиолокационным станциям украинской армии. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью РИА Новости.

По его словам, в районе Пятихаток и севернее этого населенного пункта российская артиллерия и авиация выбивают украинских военных, в первую очередь бьют по радиолокационным станциям, предназначенным для контрбатарейной борьбы.

Рогов добавил, что на всей линии боевого соприкосновения в Запорожской области инициатива находится на стороне ВС РФ.

12 августа Рогов сообщал, что российские военнослужащие уничтожили три склада с боеприпасами в подконтрольном Украине городе Орехове и его пригороде в Запорожской области. По его словам, принципиальных изменений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области в последние дни не было.

Ранее в России упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО.

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