Группа украинских военных взята в плен на территории Курской области

Еще трое солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяты в плен на территории Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что все трое пленных — военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

14 августа РИА Новости со ссылкой на российских силовиков сообщило, что российские военные взяли в плен пять бойцов из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ около села Малая Локня в Курской области.

По данным агентства, сначала в российский плен попали трое бойцов этого подразделения, затем были пленены еще двое их сослуживцев.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.