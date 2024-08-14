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В атаке ВСУ на Курскую область участвует военная техника Польши

Defence24: в атаке на Курскую область участвует бронетехника производства Польши

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при атаке на Курскую область используют бронетехнику польского производства. Об этом сообщает интернет-портал Defence24.

По данным портала, речь идет о поставленных Польшей танках PT-91 Twardy, бронетранспортерах Rosomak и САУ Krab. С начала специальной военной операции Польша передала Украине около 100 БТР Rosomak, пять из которых были потом уничтожены в ходе боевых действий.

При этом портал не стал приводить информацию о количестве польской техники, которая принимает участие в атаке на Курскую область.

До этого агентство Bloomberg писало, что атака ВСУ на территорию Курской области готовилась Киевом в течение некоторого времени до внезапного начала боевых действий на прошлой неделе. При этом правительство Украины не стало раскрывать конкретные данные о своих планах с западными странами.

При этом Североатлантический альянс выражает сомнение в способности украинской армии удержаться в Курской области, несмотря на публичную поддержку операции Киева.

Ранее на Западе раскрыли ожидания НАТО от атаки ВСУ на Курскую область.

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