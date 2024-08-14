В Турции назвали цель Киева в Курской области

Российские войска в самое ближайшее время вытеснят Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области, Киев сыграл плохую игру, которая станет бумерангом. Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил турецкий политический обозреватель Йигит Санер.

По его словам, действия ВСУ в Курской области показали, что добиться мира будет непросто. Президент России Владимир Путин прав, когда заявляет о том, что в нынешних условиях говорить о мире бессмысленно, считает эксперт.

«Теперь необходимо получить ответ на вопрос: почему Киев пошел на этот шаг? Западные СМИ заявляют о желании Украины открыть новый фронт против РФ, но это не кажется реалистичным, не подлежит логике и далеко от прагматизма», — заявил Санер.

Он считает, что цель Киева в Курской области — «попытаться остаться там надолго, чтобы иметь козырь на переговорах, так как у Украины нет никаких преимуществ».

«Ни у кого нет сомнений, что в самое ближайшее время Россия вытеснит ВСУ из Курска. С начала операции в регионе украинские войска потеряли более 1400 бойцов. Действия ВСУ могут быть попыткой втянуть НАТО в конфликт. Потому что у Украины уже ничего не осталось. Это станет бумерангом. Имеющая проблемы с нехваткой солдат Украина будет направлять все силы в Курскую область», — заявил Санер.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Су-34 ударили по скоплению ВСУ в Курской области.