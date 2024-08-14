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Стало известно, когда в России будет построена атомная подлодка пятого поколения

Гендиректор ЦКБ «Рубин»: АПЛ пятого поколения будет построена к 2040 году

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ЦКБ «Рубин»

Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) пятого поколения будет построена для Военно-морского флота (ВМФ) РФ к 2040 году. Об этом сообщил в интервью РИА НовостиРИА Новости генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит.

По его словам, это будет корабль, который заменит современные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проектов 955 и 955А.

«Потребность в новых кораблях возникнет на рубеже 2040 года», — заявил Вильнит.

Он отметил, за 16 лет необходимо выполнить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, построить головной корабль и завершить его испытания.

Гендиректор «Рубина» подчеркнул, что соответствующие наработки уже имеются.

До этого Вильнит сообщил, что новые неатомные подлодки могут вооружить двумя видами дронов — морскими для поиска подводных мин и авиационными для воздушной разведки. Эти дроны будут подключать к автоматизированной системе управления боевыми действиями субмарины для передачи заданий.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года ВМФ РФ намерен получить 12 кораблей и подводных лодок.

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