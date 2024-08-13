В Пентагоне рассказали, когда Иран может атаковать Израиль

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Иран может уже на этой неделе устроить нападение на Израиль в ответ на ликвидацию председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что подобное возможно, но он не собирается спекулировать или пытаться угадать, когда может произойти атака. По его мнению, к ситуации следует отнестись серьезно. Поэтому США уже готовы, добавил Райдер.

До этого президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Иран может принять решение об ответе Израилю в ближайшие часы, Палестина не хочет войны.

Накануне стало известно, что Иран обсуждает со странами Запада возможный удар по Израилю и способы возмездия за ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

4 августа министр обороны Израиля Галант провел совещание с членами командования на случай атаки Ирана.

Вечером 13 апреля Иран уже запускал десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее МИД Ирана счел призывы Запада не бить по Израилю лишенными политической логики.