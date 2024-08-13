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Российские морпехи захватили американский броневик в Курской области

Военкор Котенок: морпехи ВС РФ захватили броневик Cougar H в Курской области

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Телеграм-канал «Военкор Котенок»

Российские морпехи в ходе выполнения боевых задач в Курской области захватили американский бронеавтомобиль Cougar H. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Котенок опубликовал фото, на котором стоят шесть российских военных на фоне броневика, оборудованного защитными конструкциями. В руках солдаты держат флаг 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

До этого Минобороны России сообщило, что подразделения войсковой группировки «Север» захватили станцию Starlink во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области, уничтожив при этом четырех украинских военнослужащих. Украинская армия расположилась в лесу.

В мае Вооруженные силы РФ захватили в Волчанске Харьковской области канадский бронеавтомобиль Roshel Senator, который известен в СМИ, как «машина для апокалипсиса».

Ранее американские журналисты указали на неясность цели атаки ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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