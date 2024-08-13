Военный эксперт рассказал, какого оружия у ВСУ больше всего

На текущий момент запасы оружия Вооруженных сил Украины в основном состоят из техники НАТО, советских образцов осталось не так много. Об этом «Лента.ру» сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Судя по образцам артиллерии, выгребают все, что можно, по всему миру. Это и советские самолеты, и артиллерия. Но с каждым днем боевых действий советской техники становится все меньше, большая часть — это образцы НАТО», — сказал эксперт.

Дандыкин добавил, что украинские военные чаще всего используют советские БТР, боевые машины пехоты, буксируемую артиллерию, минометы и боеприпасы. Однако, по словам капитана, запасы подобной техники начинают истощаться по всему миру.

До этого директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что РФ отзывает лицензии у зарубежных ремонтных предприятий. По его словам, это позволит противодействовать передаче советского оружия Украине.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.