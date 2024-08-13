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Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ в нескольких районах Курской области

МО РФ: ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ в нескольких районах Курской области

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Российские военные группировки войск «Север» пресекли попытку ВСУ прорваться вперед в нескольких районах Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, речь идет о населенных пунктах Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский.

«В течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов <...> пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории», — говорится в сообщении министерства.

До этого командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов, говорил, что российские военнослужащие уже уничтожили большую часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), задействованных при попытке нападения на Курскую область.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.

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Атаки на Курскую область
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