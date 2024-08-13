Путин назвал главную задачу Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания заявил, что главная задача Минобороны РФ заключается в том, чтобы выбить противника с территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства также заявил о необходимости обеспечить надежное прикрытие российской государственной границы.

Он добавил, что бойцы ФСБ и Росгвардии также должны обеспечить режим контртеррористической ситуации и эффективную борьбу с подразделениями украинских войск.

Кроме того, Путин пообещал достойный ответ Киеву на вторжение в Курскую область.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

В свою очередь, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов 13 августа сообщил, что бесконтрольное передвижение украинских подразделений на Курском направлении уже остановлено.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.