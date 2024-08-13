В Курской области опровергли сообщения о продвижении ВСУ вглубь региона

Власти Льгова Курской области опровергли информацию о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы дошли до города и находятся в 15 километрах от Курской атомной электростанции. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Льгова.

Отмечается, что соответствующую информацию распространяют украинские Telegram-каналы. В администрации заявили, что в действительности ситуация такова, что «украинская армия дошла до Льгова разве что в своем воображении», а все распространяемые ВСУ фотографии — не более чем работа фотошопа и манипуляция с дорожными указателями.

Городские власти объяснили, что в этот раз украинские военные сделали дорожный знак с надписью «Льгов», но визуально он сильно отличается от настоящих знаков.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.