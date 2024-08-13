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Росгвардия уничтожила базу операторов ударных дронов в одной из областей

ТАСС: Росгвардия уничтожила базу операторов ударных дронов в Запорожской области

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Pavel Golovkin/AP

Военнослужащие Росгвардии уничтожили в Запорожской области базу операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Росгвардейцы выявили стартовые позиции и места нахождения операторов ударных дронов противника в Запорожской области. Данные переданы артиллерийскому расчету для нанесения поражения. Уничтожена вражеская боевая техника и военнослужащие Вооруженных сил Украины», — отмечается в публикации.

До этого президент России Владимир Путин поручил сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Росгвардии обеспечить режим контртеррористической операции (КТО) на территории Курской области. Как сказал президент, гражданские ведомства обязаны снабдить военные и силовые структуры всем необходимым для ликвидации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). В том числе это касается больниц и предприятий в сферах транспорта, промышленности и строительного комплекса.

Ранее Путин назвал цель атаки ВСУ на Курскую область.

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