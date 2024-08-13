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Профессор объяснил скрытый смысл операции ВСУ в Курской области

Профессор Евстафьев: операция ВСУ в Курской области говорит о выходе США из игры

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Профессор Дмитрий Евстафьев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал происходящее в Курской области. По его мнению, операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении является предвестником выхода США из конфликта.

«Ясно, что нынешняя эскалация — начало «операции обеспечения» выхода американцев из конфликта. При любом президенте в 2025 году. Отсюда и масштабы и, если хотите, «дерзость» плана, отсюда и скепсис (явно управляемый) в медиа, отсюда и попытка задать максимальный темп при ограниченных ресурсах», — отметил Евстафьев.

Утром 6 августа в Курской области активизировались боевые действия. По данным Минобороны РФ, ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию региона.

8 августа в МО РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление Вооруженных сил РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее пленный боец ВСУ сказал, что считает нападение на Курскую область бесцельным.

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