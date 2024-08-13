Немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в соцсети X указал на преимущество российских войск перед ВСУ в Курской области.

По словам журналиста, момент первого удивления после атаки ВСУ на Курскую область прошел.

«Конечно же, у российских сил есть много преимуществ, когда они сражаются на российской земле», — поделился журналист.

В частности, он указал на знание местности российскими военными, более высокий моральный дух и более легкое определение целей для ударов.

До этого журналист телеканала Sky News Дебора Хейнс со ссылкой на источники сообщала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки на Курскую область якобы планируют создать буферную зону на территории России и пополнить обменный фонд.

Кроме того, атакой на российский регион ВСУ стремятся «усилить давление» на президента РФ Владимира Путина, а также «удержать некоторую территорию, которую затем можно было бы использовать в качестве средства переговоров», указала журналист.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.