Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области

Бесконтрольное передвижение украинских подразделений на Курском направлении уже остановлено. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Бесконтрольное «катание» противника уже остановили», — заявил генерал-майор.

Командир спецназа «Ахмат» добавил, что ВС России уже третий день занимаются уничтожением техники и живой силы украинской армии. По словам Алаудинова, противник осознает, что того блицкрига, который планировался командованием, не вышло.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Атаки на Курскую область Вооруженными силами Украины (ВСУ) начались 6 августа. 8 августа в Минобороны России сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Позже в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в свою очередь сообщал, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения украинских войск на территорию региона составляет 12 километров.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Российский лидер пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ прокомментировал атаку Украины на Курскую область.