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В Минобороны рассказали об ударе Су-34 по ВСУ в Курской области

МО: российские Су-34 нанесли удар по ВСУ в Курской области

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Министерство обороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 в ночь на 13 августа нанесли удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В министерстве уточнили, что удар по разведанным целям был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — заявили в военном ведомстве.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под контролем ВСУ в настоящий момент находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км. На этих территориях остались порядка двух тысяч мирных жителей, об их судьбе пока ничего не известно.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, какие районы Курской и Белгородской областей эвакуируют из-за атаки ВСУ.

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