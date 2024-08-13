Российский флот получит две атомные подлодки в этом году

Российский флот получит до конца текущего года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) «Князь Пожарский» проекта 955А (шифр «Борей-А») и многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М (шифр «Ясень-М»). Об этом сообщил ТАСС главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

«Сомнений в этом нет», — сказал Моисеев ТАСС на военно-техническом форуме «Армия-2024».

Обе подлодки в настоящее время проходят заводские ходовые испытания, сообщал агентству глава «Севмаша» Михаил Будниченко. После завершения заводских испытаний они пройдут государственные испытания, по итогам которых будут переданы флоту.

В июне российский президент Владимир Путин сообщал, что военно-морской флот страны год от года получает все больше военных кораблей. По его словам, в 2024 году ВМФ получит более 40 новых судов. Он также назвал развитие флота одной из основных задач.

Ранее был назван корабль, который обеспечит преимущество России в Арктике.