Беловский район Курской области находится под контролем РФ, сообщили в регионе

Беловский район Курской области находится под контролем российских войск. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил врио заместителя председателя правительства российского региона Евгений Лобов.

«Районный центр Беловского района не занят. На окраинах и на границе с Суджанским районом, диверсионные группы, безусловно, присутствуют, но в самом районе спокойно», — рассказал Лобов.

Незадолго до этого глава района Николай Волобуев назвал обстановку на территории района напряженной, поэтому местным жителям, оставшимся там, следует покинуть район в целях собственной безопасности.

12 августа сообщалось, что в Беловском районе Курской области началась эвакуация местных жителей.

На данный момент волонтеры вывезли из приграничных районов России порядка двух тысяч человек.

Ранее российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области.