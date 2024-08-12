В одном из районов Курской области начали эвакуировать людей

В Беловском районе Курской области началась эвакуация местных жителей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«По ситуации в Беловском районе. Региональным оперштабом принято решение — вывозить жителей. Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт», — написал он.

Места в пунктах временного размещения (ПВР) уже подготовлены для жителей района. Помощь в эвакуации обеспечивают дружинники Курского центра «Патриот». Смирнов попросил местных жителей Беловского района следовать рекомендациям органов власти и силовых структур.

На данный момент волонтеры вывезли из приграничных районов России порядка двух тысяч человек.

До этого врио губернатора Курской области сообщил, что глубина проникновения украинских войск на территорию российского региона составляет 12 километров, тогда как ширина — 40 километров. Также по заданию министерства обороны РФ ведется строительство 90 взводно-опорных пунктов.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили химическое оружие в Курской области.