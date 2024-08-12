ВС России за июль освободили 19 населенных пунктов в ДНР

Группировки войск «Центр» и «Юг» за июль освободили 19 населенных пунктов в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За прошедшую неделю российские войска взяли населенные пункты Тимофеевка и Веселое на Донецком направлении. Кроме того, установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке.

«Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное», — сообщили в ведомстве.

До этого командир спецназа «Ахмата» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что российские войска освободили село Мартыновка в Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

Ранее российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Лисичное в ДНР.