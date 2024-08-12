Минобороны показало кадры уничтожения украинской РЛС в Курской области

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения радиолокационной станции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

По информации ведомства, РЛС украинских военных была обнаружена средствами воздушной разведки на окраине одного из лесных массивов. Для поражения станции был использован барражирующий боеприпас «Ланцет». Данные объективного контроля подтвердили, что во время атаки РЛС была уничтожена.

6 августа бойцы ВСУ попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в министерстве обороны России сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

12 августа в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины с начала нападения на Курскую область потеряли до 1610 военных, 32 танка и 136 бронированных машин.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно, на сколько километров ВСУ проникли вглубь Курской области.