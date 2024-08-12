Премьер Украины попросил сенаторов США помочь с ПВО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, что попросил сенаторов США помочь с ПВО и в обучении украинских пилотов для истребителей F-16. Он сделал это на встрече с демократом Ричардом Блюменталем и республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), которые прибыли в Киев.

«Озвучил наши потребности в усилении ПВО. Первые самолеты F-16 уже на Украине, и здесь очень ценна помощь США в обучении украинских пилотов», — написал глава украинского кабмина.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ожидает поступления западных систем ПВО на Украину в августе-октябре.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличивают количество Patriot и других систем.

В том же месяце в Верховной раде заявили об ужасающем состоянии систем ПВО, которые западные страны передали ВСУ. Там пожаловались на неисправность большей части иностранных образцов ПВО.

До этого Зеленский говорил, что у его страны есть только четверть необходимых систем противовоздушной обороны для защиты неба.

Ранее в США сообщили о заметном снижении эффективности ПВО Украины.