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В МО РФ рассказали о тыловом обеспечении отражающих атаки на Курскую область

МО: тыловое обеспечение организовали для отражающих атаки ВСУ в Курской области

Для подразделений Вооруженных сил РФ, отражающих попытки вторжения украинских войск в Курскую область, специалисты подразделений МТО группировки войск «Север» организовали всестороннее тыловое обеспечение. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Силами службы военных сообщений организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов», — сказано в заявлении ведомства.

В нем также говорится, что в том числе производится подвоз личного состава, боевой техники, боеприпасов и иных грузов, необходимых для боевой работы.

6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в министерстве обороны России сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

12 августа в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины с начала нападения на Курскую область потеряли до 1610 военных, 32 танка и 136 бронированных машин.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно, на сколько километров ВСУ проникли вглубь Курской области.

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Атаки на Курскую область
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