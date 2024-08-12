Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путину доложили о десятках километров противотанковых рвов в Курской области

Смирнов: в Курской области выкопали противотанковый ров протяженностью 40 км

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

В Курской области выкопали 40 км противотанкового рва выкопали. Об этом в ходе совещания заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

«Выкопали 40 км противотанкового рва из запланированных 46 км», — сказал Смирнов в ходе оперативного совещания по ситуации в регионе.

По его словам, работы по созданию противотанкового рва «заканчиваем».

Также, отметил Смирнов, в регионе приступили к размещению 40 контрольно-пропускных постов.

По его словам, Вооруженные силы Украины проникли на территорию Курской области составляет на глубину 12 км, ширину — 40 км. Он отметил, что в регионе нет четкой линии фронта, что осложняет определение местоположения противника.

Президент РФ в ходе заседания по ситуации в Курской области пообещал достойный ответ Украине за ее действия. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время потери среди личного состава Вооруженных сил Украины «драматически увеличиваются», в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые Киев перебрасывает к российской границе.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами