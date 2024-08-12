Путину доложили о десятках километров противотанковых рвов в Курской области

В Курской области выкопали 40 км противотанкового рва выкопали. Об этом в ходе совещания заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

«Выкопали 40 км противотанкового рва из запланированных 46 км», — сказал Смирнов в ходе оперативного совещания по ситуации в регионе.

По его словам, работы по созданию противотанкового рва «заканчиваем».

Также, отметил Смирнов, в регионе приступили к размещению 40 контрольно-пропускных постов.

По его словам, Вооруженные силы Украины проникли на территорию Курской области составляет на глубину 12 км, ширину — 40 км. Он отметил, что в регионе нет четкой линии фронта, что осложняет определение местоположения противника.

Президент РФ в ходе заседания по ситуации в Курской области пообещал достойный ответ Украине за ее действия. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время потери среди личного состава Вооруженных сил Украины «драматически увеличиваются», в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые Киев перебрасывает к российской границе.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.