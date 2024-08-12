Более половины жителей Шебекино покинули город

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что примерно 50-70% жителей Шебекино покинули территорию города. Об этом он доложил российскому президенту Владимиру Путину в ходе совещания, передает ТАСС.

Гладков назвал ситуацию в Шебекино самой сложной.

«По нашим расчетам, порядка 50-70% [населения] города Шебекино покинули территорию», — проинформировал глава региона.

По его словам, социальная напряженность в городе растет. Гладков связал это с тем, что местные власти «не могут дать гарантию безопасности жителям города».

До этого губернатор Белгородской области доложил президенту России о том, что в регионе ухудшилась ситуация.

По словам чиновника, в области за последнее время ситуация улучшилась только по Белгороду по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Он заявил, что в приграничных районах сильно выросло количество обстрелов из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, а также кратно увеличились атаки дронов.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.