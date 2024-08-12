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СК РФ назвал имена двух фигурантов дела о нападении на Курскую область

СК РФ заподозрил двух командиров бригад ВСУ в нападении на Курскую область

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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что два командира бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов стали фигурантами дела о нападении ВСУ на Курскую область. Ее слова приводит РИА Новости.

Пипко и Ишкулов командуют частями А4718 (22 отдельная механизированная бригада) и А0284 (80 отдельная десантно-штурмовая бригада) ВСУ. Также СК РФ ведет следствие для установления личностей других членов командного состава ВСУ, причастных к нападению. Они будут привлечены к уголовной ответственности.

До этого стало известно, что ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. На следующий день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов завил, что продвижение украинских войск по территории России было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее волонтеры вывезли около 120 тысяч человек из приграничных районов Курской области.

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Атаки на Курскую область
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