Путин отметил увеличение числа желающих заключить контракт с Минобороны

Президент России Владимир Путин во время совещания о ситуации в Курской области заявил, что количество желающих добровольцев заключить контракт с Минобороны увеличилось. Его слова приводит ТАСС.

«Увеличение, что очень важно, количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые героически, с оружием в руках защищают Россию», — отметил он.

Также президент отметил, что темпы продвижения ВС России по всему фронту увеличились в 1,5 раза.

Накануне российский телеведущий Владимир Соловьев заявил на пункте отбора на военную службу в Москве, что количество желающих подписать контракт с министерством обороны России увеличилось после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. По его словам, поток вырос, потому что это «не только вопрос материального вознаграждения, но в первую очередь отношение к родине».

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее в Госдуме рассказали, что срочники отразили атаку ВСУ в Курской области.