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Путин заявил об увеличении темпа продвижения ВС России по всему фронту

Путин: темпы продвижения ВС России по всему фронту увеличились в 1,5 раза

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Станислав Красильников/РИА Новости

Темпы продвижения ВС России по всему фронту увеличились в 1,5 раза. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания в Ново-Огареве.

«По всей линии боевого соприкосновения наши Вооруженные силы продвигаются вперед», — заявил он.

Главными темами обсуждения стали ситуация в Курской области, а также ход боевых действий в зоне СВО.

Известно, что в кабинете с Путиным находятся члены Совета Безопасности, Правительства, представители Администрации Президента, руководители силовых ведомств, а также главы Белгородской, Брянской и Курской областей.

Во время совещания Путин заявил, что Россия не намерена вести диалог с украинскими властями, которые организуют атаки на мирных жителей и ядерные объекты РФ.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что атака на Курскую область не помешает российским войскам продвигаться в зоне СВО.

Ранее Минобороны назвало потери ВСУ после атаки на Курскую область.

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