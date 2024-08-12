Российские военные поразили три склада ВСУ в Запорожской области

Российские военнослужащие уничтожили три склада с боеприпасами в подконтрольном Украине городе Орехове и его пригороде в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Там были в том числе боекомплекты для американских гаубиц 155 мм М777. Это краткосрочно, но повлияло на обеспечение противника и интенсивность его обстрелов на этом участке фронта», — сказал он.

Рогов отметил, что принципиальных изменений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области в последние не было.

«Инициатива принадлежит нашим военным», — резюмировал собеседник агентства.

До этого руководитель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявлял, что пожар, который после удара украинского беспилотника произошел на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), полностью потушен.

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.