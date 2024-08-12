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На «Армии-2024» рассказали о производстве образцов оружия, используемых в зоне СВО

Алиханов: в РФ наращивается выпуск 300 образцов оружия, востребованных на СВО

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Тысячи образцов вооружения и военной техники применяются в зоне специальной военной операции (СВО), среди них особо востребованы около 300. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов на открытии форума «Армия-2024», передает РИА Новости.

Министр отметил, что по этой приоритетной номенклатуре российский оборонно-промышленный комплекс продолжает наращивать объемы выпуска. По словам Алиханова, это достигается в первую очередь благодаря усовершенствованию и расширению мощностей, усилению кадрового потенциала, стабильному росту производительности труда на предприятиях.

Также на открытии форума президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что многие российские «ноу-хау» в области вооружений, не имеющие аналогов в мире, уже продемонстрировали свою эффективность на поле боя.

Также перед открытием форума «Армия-2024» заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося форума «Армия-2024» рассказал, что выдающихся образцов, «ноу-хау», среди заполученной трофейной военной техники НАТО нет, в то же время она дороже российской.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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