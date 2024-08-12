Министр обороны Белоруссии прибыл в РФ

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл в Россию, где принимает участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2024» в подмосковной Кубинке. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского министерства.

«Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл на 10-й международный военно-технический форум «Армия-2024», — говорится в сообщении.

Форум проходит в Кубинке в центре «Патриот» с 12 по 14 августа.

Отмечается, что Хренин уже встретился с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрием Шугаевым.

До этого Хренин заявил, что Белоруссия расценивает как провокацию пролет украинских беспилотников над территорией государства. По его словам, вечером 9 августа после пересечения государственной границы воздушные цели были обозначены как беспилотники, после чего «была отдана команда на их уничтожение». 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинское правительство осведомлено о возможных ответных мерах Белоруссии на провокации со стороны Киева.

Ранее Лукашенко назвал недопущение конфликта в Белоруссии главной задачей.