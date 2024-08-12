Градирня ЗАЭС выгорела изнутри

Градирня Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) выгорела изнутри после прямых атак БПЛА-камикадзе ВСУ. Об этом сообщила РИА Новости директор станции по коммуникациям Евгения Яшина.

Градирня или охладительная башня предназначена для охлаждения горячей воды в паровых установках.

«Сроки и возможность восстановления объекта будут понятны после оценки ущерба», — пояснила она.

Сообщается, что новых попыток атак по станции после ударов по градирне не было.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси потребовал прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС.

Сотрудники станции рассказали экспертам, что риска повышения уровня радиации нет, и впоследствии специалисты МАГАТЭ провели исследование, подтвердившее их слова.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ и главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, беспилотник был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

Ранее в МЧС сообщили, что поврежденная градирня ЗАЭС не функционировала.