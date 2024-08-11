Стало известно, откуда был запущен атаковавший ЗАЭС дрон ВСУ

Дрон-камикадзе, который был использован ВСУ для удара по Запорожской АЭС, был запущен из подконтрольного Киеву города Никополя Днепропетровской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«По предварительным данным, дрон, которым боевики ВСУ ударили по Запорожской атомной электростанции, был запущен из города Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем режима [Владимира] Зеленского», — говорится в посте политика.

Рогов отметил, что запустившие БПЛА военные прекрасно видели куда бьют. Он добавил, что удар был «целенаправленным и осознанным».

11 августа инфраструктура Запорожской атомной станции впервые получила серьезные повреждения в результате атаки украинского беспилотника. После этого стало известно, что в районе градирен ЗАЭС произошел пожар.

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.