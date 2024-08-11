Действия украинских властей, постоянно ужесточающих мобилизационную кампанию на Украине, напоминают меры, принимаемые Адольфом Гитлером во времена Второй мировой войны. Об этом заявил немецкий политолог Кристоф Херстель, пишут «Известия».

По словам эксперта, если на Украине все-таки снизят порог призывного возраста для мобилизации до 18 лет, это будет напоминать действия лидера нацистской Германии.

«Так делал Гитлер, под конец он призвал 14–16-летних, в этом случае Россия может только улыбаться, наблюдая то, в какой плачевной ситуации находится украинское правительство», — сказал он.

Незадолго до этого глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в ходе выступления в Киевской школе экономики заявил, что Киев сможет вести боевые действия до 2033 года, если объявит мобилизацию с 18 лет.

Ранее сообщалось, что Киев перестал считаться на Украине безопасным местом от мобилизации.