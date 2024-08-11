В Минздраве уточнили информацию о пострадавших при падении обломков на дом в Курске

В результате падения обломков сбитой украинской ракеты на дом в Курске нет пострадавших детей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В ведомстве отметили, что всего пострадало 15 человек, из них 10 человек госпитализировали. При этом среди пострадавших детей нет.

В пресс-службе добавили, что вызов в службу скорой помощи поступил за две минуты до полуночи. Первая бригада медиков прибыла на место происшествия через восемь минут, заключили в минздраве.

В ночь на воскресенье, 11 августа, Курск подвергся ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Сбитая ракета упала на многоэтажный жилой дом в Железнодорожном округе.

В результате падения были разбиты стекла, сгорели автомобили. Сначала поступала информация, что 13 жителей получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В регионе в данный момент продолжается эвакуация и усиливаются меры безопасности.

Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что жилой дом сильно пострадал от удара ракеты. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать расчеты пожарных и спецслужбы. Глава города также рассказал, что жильцы пострадавшего дома будут эвакуированы в пункт временного размещения (ПВР), находящийся в загородном лагере.

Ранее в Минздраве рассказали о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области.