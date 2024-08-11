Выросло число пострадавших при атаке на дом в Курске

Врио губернатора Курской области Смирнов заявил, что число пострадавших при атаке на дом в Курске увеличилось до 15 человек.

По его словам, все пострадавшие получают медицинскую помощь. Он также поручил как можно быстрее подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено.

В ночь на воскресенье, 11 августа, Курск подвергся ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Сбитая ракета упала на многоэтажный жилой дом в Железнодорожном округе.

В результате падение были разбиты стекла, сгорели автомобили. Сначала поступала информация, что 13 жителей получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В регионе в данный момент продолжается эвакуация и усиливаются меры безопасности.

Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что жилой дом сильно пострадал от удара ракеты. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать расчеты пожарных и спецслужбы. Глава города также рассказал, что жильцы пострадавшего дома будут эвакуированы в пункт временного размещения (ПВР), находящийся в загородном лагере.

Ранее в Минздраве рассказали о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области.