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В Брянской области сбили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили беспилотник ВСУ, пострадавших нет

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Gleb Garanich/Reuters

В Брянской области ранним утром 11 августа уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что на территории региона ликвидировали беспилотник самолетного типа. По его словам, никто из мирного населения не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.

Этим же утром два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины, однако там также никто не пострадал. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что в поселке Малиновка БПЛА сбросил взрывное устройство, в результате чего в одном частном домовладении были выбиты окна и посечен забор и повреждены три автомобиля.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в регионе сбили более 10 беспилотников. По его словам, дежурные силы ПВО и системы РЭБ продолжают работать.

Ранее три человека пострадали при обстреле Шебекино.

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