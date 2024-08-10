Вооруженные силы Украины (ВСУ) заменили одно из штурмовых подразделений под Кременной, состоящее из мобилизованных граждан, отрядами женщин-солдат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По информации источника, о замене стало известно благодаря средствам объективного контроля. Согласно полученным сведениям, женские подразделения разместили на первой линии обороны.

По словам источника, на линии боевого соприкосновения эффективность выполнения задач женщинами-солдатами крайне мала.

В конце июля минюст Украины сообщил, что украинские женщины-заключенные начали подписывать контракты с армией страны. По данным ведомства, соглашения уже подписали несколько украинок. В обмен они получат условно-досрочное освобождение из колоний.

25 июля пленный солдат ВСУ Дмитрий Ромаев, освобожденный для службы в украинской армии из тюрьмы, рассказал, что бывшие заключенные насаждают в учебных частях ВСУ криминальную иерархию.

Ранее российские военные заманили танк ВСУ в ловушку.