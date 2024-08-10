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В Госдуме рассказали, как не допустить новых атак на территорию России

В Госдуме призвали работать над созданием буферной зоны от ВСУ

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Россия должна работать над упреждающими ударами, чтобы не допустить атак на свою территорию. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в своем Telegram-канале.

«Россия должна работать над недопущением атак на свою территорию, подобных нападению на Курскую область», — заявил парламентарий.

Чепа подчеркнул, что необходимо вести рабочую деятельность над упреждающими ударами, а также реализовывать те задачи, которые ставил президент РФ Владимир Путин, говоря об условиях проведения мирных переговоров.

Депутат указал, что речь идет о создании буферной зоны для обеспечения безопасности территорий РФ. Чепа также призвал подумать над тем, как осуществляется снабжение оружием Вооруженных сил Украины, чтобы лишить украинскую армию возможности перевозить грузы по переходам через Днепр, чтобы не было поступления вооружений.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Продвижение войск ВСУ было остановлено 7 августа.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал бои в Курской области решающей битвой. По его словам, после этого сражения «Украина падет».

Ранее сообщалось, что РФ нанесет ответный удар после событий в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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