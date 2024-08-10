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В Госдуме предложили начать наступление на Украину через Белоруссию

Депутат ГД Затулин предложил начать наступление на Украину со стороны Белоруссии

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Пресс-служба Госдумы

Необходимо начать наступление российских войск на Украину через Белоруссию. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предполагают, что на белорусском направлении «им ничего не грозит».

Парламентарий считает, что наступление со стороны Белоруссии позволит Вооруженным силам РФ быстро добиться успехов в специальной военной операции.

«Мы живем в Союзном государстве, даже если Белоруссия сама не будет в этом участвовать (мы этого не ожидаем), мы вправе и должны были бы это направление теперь использовать, чтобы достичь максимального успеха на коротком расстоянии», — сказал Затулин.

Он отметил, что ВСУ отвели войска от северной границы Украины и направили их в Курскую область, потому что «успокоились». Это шанс для ВС РФ, считает депутат.

10 августа командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бои в Курской области являются «решающей битвой». При этом он отметил, что не видит причин для мыслей о том, что российские солдаты могут проиграть.

Ранее в Минобороны РФ посчитали общие потери ВСУ в Курской области.

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