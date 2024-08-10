Над Белгородской областью сбили беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Около 12.05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области. По его словам, в результате произошедшего в селе Нечаевка был уничтожен автомобиль, а в хуторе Климовое в частном доме оказались выбиты окна, пробита крыша и посечен фасад.

По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, ВСУ могут предпринять попытку атаки территории Белгородской области. По его информации, к границам стягиваются резервы украинской армии.

Ранее режим КТО ввели в трех регионах России.