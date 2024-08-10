В Курске развернули палаточный городок для беженцев

В Курске развернут палаточный городок, рассчитанный на размещение 100 беженцев. Об этом МЧС сообщило в своем Telegram-канале ведомства.

«В пункте временного размещения для прибывающих граждан организовано питание и медицинское обеспечение, а также выдача гумпомощи. На месте работают сотрудники Тульского спасательного центра МЧС России», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что беженцам в пунктах временного размещения (ПВР) помогают сотрудники социальных служб и психологи.

До этого пострадавшим от обстрелов Курской области людям начали предоставлять выплаты.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки ВСУ МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.