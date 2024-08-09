Пострадавшим от обстрелов жителям Курской области начали предоставлять выплаты

Пострадавшим от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителям курского приграничья начали предоставлять выплаты. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Начинаем процедуру оформления единовременных выплат жителям Курской области, которые пострадали от обстрелов и вынужденно покинули свое жилье», — написал врио губернатора, уточнив, что размер компенсации — 10 тысяч рублей.

До этого Смирнов рассказал, что подать заявление можно в пунктах временного размещения (ПВР), МФЦ или органе социальной защиты населения по месту пребывания, а также удаленно — через портал «Госуслуги».

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидец рассказал о ситуации в Курске.