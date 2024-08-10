Военкор рассказал о смене тактики ВСУ в Курской области

Военный корреспондент Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что украинские войска в Курской области отказались от боев в Судже и Коренево в Курской области и перешли к маневренным действиям.

«Противник, похоже, решил не зацикливаться на городских боях в Судже и Коренево и пытается их обойти с флангов», — отметил он.

Он отметил, что сделать пока им это не удается. В основном ВСУ, по его словам, действуют малыми маневренными группами, основные силы за ними не идут.

Коц добавил, что в Коренево противника в настоящее время нет, го город пытаются обойти. Также ВСУ рвутся на трассу, ведущую из Курска в Рыльск.

Утром 6 августа ВСУ попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь РФ было остановлено. 10 августа в Минобороны России сообщили, что ВС РФ пресекли попытки прорыва мобильных групп Вооруженных сил Украины вглубь российской территории.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои с ВСУ в Курской области.