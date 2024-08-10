Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины, в том числе в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

По состоянию на 11:35 мск, тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Черниговская, Сумская и Харьковская области граничат с Российской Федерацией.

До этого сообщалось, что объекты критической инфраструктуры, расположенные в подконтрольной Украине части Херсонской области, повреждены после взрывов.

Также сообщалось о взрывах в Херсоне и Сумах в ночь на 10 августа.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.