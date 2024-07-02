Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко предостерег Украину от провокаций на границе с Белоруссией

Лукашенко: Белоруссия жестко ответит Украине в случае провокаций на границе

close
100%
Nikolay Petrov/BelTA/Reuters

Вооруженные силы Белоруссии готовы жестко ответить на возможные провокации украинских войск на границе между двумя странами. Об этом во время торжественного собрания по случаю Дня независимости республики заявил президент страны Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

Глава государства обратился к властям Украины, призвав их «не шалить с огнем». Как он сказал, подобное «баловство» со стороны Киева может иметь опасные последствия.

«Мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало», — подчеркнул Лукашенко.

В то же время он сообщил, что Минск решил привести свои войска и силы противовоздушной обороны (ПВО) в состояние высокой боевой готовности. Причиной послужила активизация Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе, из-за чего белорусская сторона вывела на позиции комплексы «Искандер» и «Полонез».

По мнению президента, Украина начала нагнетать ситуацию на границе с Белоруссией из-за прибытия в республику российского контингента. Речь идет о представителях Вооруженных сил РФ, которые приехали в Белоруссию для участия в параде 3 июля.

Лукашенко уточнил, что за последние несколько дней военнослужащие страны перехватили десятки разведывательных средств ВСУ. Тем не менее он заверил граждан, что Минск не допустит никаких столкновений на белорусско-украинской границе.

Ранее Лукашенко обвинил западные страны в попытках втянуть Белоруссию «в разборки».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами