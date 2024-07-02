Лукашенко предостерег Украину от провокаций на границе с Белоруссией

Вооруженные силы Белоруссии готовы жестко ответить на возможные провокации украинских войск на границе между двумя странами. Об этом во время торжественного собрания по случаю Дня независимости республики заявил президент страны Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

Глава государства обратился к властям Украины, призвав их «не шалить с огнем». Как он сказал, подобное «баловство» со стороны Киева может иметь опасные последствия.

«Мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало», — подчеркнул Лукашенко.

В то же время он сообщил, что Минск решил привести свои войска и силы противовоздушной обороны (ПВО) в состояние высокой боевой готовности. Причиной послужила активизация Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе, из-за чего белорусская сторона вывела на позиции комплексы «Искандер» и «Полонез».

По мнению президента, Украина начала нагнетать ситуацию на границе с Белоруссией из-за прибытия в республику российского контингента. Речь идет о представителях Вооруженных сил РФ, которые приехали в Белоруссию для участия в параде 3 июля.

Лукашенко уточнил, что за последние несколько дней военнослужащие страны перехватили десятки разведывательных средств ВСУ. Тем не менее он заверил граждан, что Минск не допустит никаких столкновений на белорусско-украинской границе.

Ранее Лукашенко обвинил западные страны в попытках втянуть Белоруссию «в разборки».