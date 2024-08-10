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Рогов: британцы готовят отряды ВСУ для захвата Запорожской АЭС

Рогов заявил, что британские инструкторы готовят десантную операцию на ЗАЭС

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РИА Новости

Британские инструкторы готовят десантную операцию Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«На протяжении последнего месяца морских пехотинцев ВСУ активно готовят к операции по форсированию Днепра в районе Запорожской АЭС. Подготовка осуществляется британскими специалистами на верхнем бьефе Днепра в районе ДнепроГЭС во временно подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Речь идет о боевиках из двух бригад», — заявил Рогов.

Он добавил, что для этой операции будут выделены бригады морской пехоты ВСУ, которые перебросили с занимаемых на островах на Днепре позициях.

До этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евгения Яшина заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас обстреливают атомную электростанцию.

Ранее Россия назвала реакцию МАГАТЭ на обстрелы Запорожской АЭС недостаточной.

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