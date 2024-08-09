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В Белгородской области при атаке ВСУ загорелся частный дом

Гладков: в селе Вознесеновка после атаки дрона ВСУ начался пожар в частном доме

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области подверглись атакам украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино. В результате один частный жилой дом и одна хозяйственная постройка получили повреждения. Кроме того, осколки украинских снарядов посекли легковую машину.

«В селе Вознесеновка в результате атаки беспилотника начался пожар в частном доме и надворных постройках», — добавил глава субъекта.

По словам Гладков, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Им удалось быстро потушить огонь.

Еще одной целью ВСУ стало село Муром, где дрон атаковал нежилое помещение. У постройки оказалась разрушена крыша, подчеркнул губернатор.

«Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах», — отметил он.

Гладков уточнил, что никто из мирных граждан не пострадал.

Утром 9 августа один из многоквартирных домов в городе Шебекино подвергся атаке четырех беспилотников. На этом фоне в нескольких квартирах начались возгорания, но за медицинской помощью никто не обращался.

Ранее в Белгородской области жителей приграничного села попросили уехать из-за обстрелов.

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Обстрелы Белгородской области
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