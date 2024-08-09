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Рогов заявил о продвижении российских войск к северу от Урожайного

Рогов: силы РФ отбросили ВСУ на сотни метров по направлению к Макаровке в ДНР

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Алексей Майшев/РИА Новости

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские силы продвинулись к северу от населенного пункта Урожайное на Времевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рогова, российские военные продвигаются на север и северо-восток по направлению к Макаровке, Великой Новоселке и Времевке. Он отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на активное сопротивление, попытки контратак и минные поля, были отброшены на несколько сотен метров.

Рогов добавил, что в ходе боев российские войска полностью уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ, в том числе с помощью фугасных авиационных бомб.

2 августа сообщалось, что российские войска взяли под полный огневой контроль один из ключевых транспортных узлов снабжения группировки Вооруженных сил Украины в Угледаре.

6 августа телеведущий Владимир Соловьев сообщал, что российские военнослужащие подняли флаг РФ над поселком Нью-Йорк (до 2021 года — Новгородское) в ДНР.

Ранее экс-генерал ВСУ указал на «тактические победы» России.

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