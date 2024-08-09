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Россия и Украина прекратят обмены пленными

Mash: обмены пленными между РФ и Украиной временно прекратятся из-за атаки ВСУ

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Reuters

Между Москвой и Киевом прекратятся обмены пленными и телами военнослужащих на неопределенное время из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на АПП «Колотиловка», где с 2022 года и проходили обмены. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Атака ВСУ произошла днем 8 августа. Украинские военные выпустили несколько снарядов, предварительно, из танка Т-90М. Также удары наносились дронами-камикадзе. В течение нескольких часов пункт сгорел дотла, говорится в сообщении.

Пункт «Колотиловка» был единственным местом в зоне специальной военной операции (СВО), где ВС РФ и Украины могли обменяться своими бойцами, которые попали в плен во время боестолкновений.

2 августа депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев заявил, что Украина передала России тела 38 военнослужащих.

До этого сообщалось, что Украина получила тела 250 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными. По его данным, украинской стороне передали тела в результате репатриационных мероприятий.

Ранее из украинского плена вернули 95 российских бойцов.

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